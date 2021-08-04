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Власть

Умер зампредседателя Госкомцен Крыма Юрий Новосад

06:14 среда, 4 августа 2021

На 62-м году жизни скоропостижно скончался первый заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам Крыма Юрий Новосад.

Об этом на Facebook написала пресс-секретарь ведомства Наталья Васильева. О причинах смерти не сообщается.

Юрий Новосад родился 14 марта 1960 года в городе Нововолынск Волынской области Украины. В 1985 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности «эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, применение и испытание горючесмазочных материалов» в Киеве.

В 2013 году окончил Национальную академию природоохранного и курортного строительства по специальности » менеджмент организаций и администрирование» в Симферополе. А в 2016 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В Крыму с 2005 по 2012 годы был заместителем руководителя предприятий по строительству и эксплуатации курортно-рекреационных объектов юго-востока Крыма (г. Феодосия).

С января по октябрь 2012 года - главный специалист отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг в Крыму. Далее был начальником производственного отдела ГП «Расчетный центр услуг» Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в Крыму.

Указом Главы Республики Крым от 21 июля 2014 года назначен на государственную должность первого заместителя Председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым. В 2017 году временно исполнял обязанности главы Госкомитета, затем руководил ведомством, а с июня 2020 года вновь трудился в ранге первого заместителя.

У Юрия Новосада остались супруга и трое детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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