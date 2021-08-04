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Коронавирус в Крыму

Туристы предпочитают Крым после введения ковидных ограничений на Кубани

15:32 среда, 4 августа 2021
Туристы предпочитают Крым после введения ковидных ограничений на Кубани

фото © Википедия

Крымские курорты фиксируют спрос среди туристов, отказавшихся от отдыха в Краснодарском крае из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на экспертов отрасли.

«Спрос на отдых на черноморском побережье из-за введенных ограничений явно сместился в сторону Абхазии и Крыма. Прогнозируем недозагрузку объектов размещения Краснодарского края в августе и падение объемов бронирований до 50% и даже ниже», – сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

С начала августа в Краснодарском крае для отдыхающих были введены обязательные требования о прививках или отрицательных ПЦР-тестах при размещении в отелях. Это стало причиной отмены туров и уменьшения бронирования. При этом эксперты считают, что нововведения Краснодарского края с 1 августа не стали стимулом для вакцинации туристов, планировавших летний отдых в регионе.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил ранее, что за семь месяцев текущего года Крым посетило более 5 млн туристов, это на 27% выше аналогичного периода доковидного 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут. Путешественник с семьей приехал на косу Беляус в Крыму и попал в период, когда вода в море была ледяной, при этом воздух раскалялся до +30 градусов. Дул жаркий обжигающий ветер, отчего вода на контрасте казалась еще холоднее.

Эксперт рассказал может ли подешеветь отдых в Крыму. Несмотря на июньские паводки и рост коронавирусной инфекции, Крым и курорты Краснодарского края в этом году переполнены туристами, а стоимость отдыха зашкаливает.

Власти Крыма решили, что полуостров лидирует в рейтинге популярности у российских туристов. По данным аналитических центров сервисов путешествий и бронирования жилья для отдыха, Крым лидирует по популярности у российских туристов в августе 2021 года.

В запретном крымском заповеднике построили элитный глэмпинг. Сутки в одном из домиков обойдутся отдыхающим в 12,5 тысячи рублей.

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