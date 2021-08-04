Туристы предпочитают Крым после введения ковидных ограничений на Кубани

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Крымские курорты фиксируют спрос среди туристов, отказавшихся от отдыха в Краснодарском крае из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на экспертов отрасли.

«Спрос на отдых на черноморском побережье из-за введенных ограничений явно сместился в сторону Абхазии и Крыма. Прогнозируем недозагрузку объектов размещения Краснодарского края в августе и падение объемов бронирований до 50% и даже ниже», – сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

С начала августа в Краснодарском крае для отдыхающих были введены обязательные требования о прививках или отрицательных ПЦР-тестах при размещении в отелях. Это стало причиной отмены туров и уменьшения бронирования. При этом эксперты считают, что нововведения Краснодарского края с 1 августа не стали стимулом для вакцинации туристов, планировавших летний отдых в регионе.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил ранее, что за семь месяцев текущего года Крым посетило более 5 млн туристов, это на 27% выше аналогичного периода доковидного 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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