Коронавирус в Крыму
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Туристы предпочитают Крым после введения ковидных ограничений на Кубани
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Крымские курорты фиксируют спрос среди туристов, отказавшихся от отдыха в Краснодарском крае из-за коронавирусных ограничений.
Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на экспертов отрасли.
«Спрос на отдых на черноморском побережье из-за введенных ограничений явно сместился в сторону Абхазии и Крыма. Прогнозируем недозагрузку объектов размещения Краснодарского края в августе и падение объемов бронирований до 50% и даже ниже», – сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».
С начала августа в Краснодарском крае для отдыхающих были введены обязательные требования о прививках или отрицательных ПЦР-тестах при размещении в отелях. Это стало причиной отмены туров и уменьшения бронирования. При этом эксперты считают, что нововведения Краснодарского края с 1 августа не стали стимулом для вакцинации туристов, планировавших летний отдых в регионе.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил ранее, что за семь месяцев текущего года Крым посетило более 5 млн туристов, это на 27% выше аналогичного периода доковидного 2019 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут. Путешественник с семьей приехал на косу Беляус в Крыму и попал в период, когда вода в море была ледяной, при этом воздух раскалялся до +30 градусов. Дул жаркий обжигающий ветер, отчего вода на контрасте казалась еще холоднее.
Эксперт рассказал может ли подешеветь отдых в Крыму. Несмотря на июньские паводки и рост коронавирусной инфекции, Крым и курорты Краснодарского края в этом году переполнены туристами, а стоимость отдыха зашкаливает.
Власти Крыма решили, что полуостров лидирует в рейтинге популярности у российских туристов. По данным аналитических центров сервисов путешествий и бронирования жилья для отдыха, Крым лидирует по популярности у российских туристов в августе 2021 года.
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