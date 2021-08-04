Власть
Стало известно имя нового главы администрации Сакского района
Новым главой администрации Сакского района будет назначен Владимир Сабивчак.
Кандидатуру согласовали депутаты районного совета на сессии в среду.
За его назначение на должность главы администрации проголосовали 38 депутатов райсовета.
Ранее Сабивчак занимал должность заместителя главы администрации Сакского района, а после отставки Владимира Слободяника временно исполнял обязанности руководителя администрации района. До этого он избирался депутатом Сакского райсовета, а также работал генеральным директором Евпаторийского завода строительных материалов.
Ранее глава Сакского района Михаил Слободяник подал заявление об увольнении по собственному желанию. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, причина отставки – слабое административное воздействие и невыполнение ряда поставленных задач.
В частности, есть претензии к генеральным планам прибрежных территорий населенных пунктов, а также «большие вопросы по поводу хаотичной продажи прибрежных территорий при молчаливом согласии сотрудников администрации».
Позже правоохранители задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих по подозрению в халатности, приведшей к ущербу в размере 10 млн рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина ввела новые правила въезда из Крыма. В Украине с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения границы.
«С детства на зубах»: Зеленский рассказал о крымских рапанах. Президент Украины Владимир Зеленский помнит скрип крымского песка в мясе крымских рапанов со времен своего детства.
Аксенов назначил врио главы Минтопэнерго Крыма. Замминистра топлива и энергетики Крыма Олег Петров будет временно исполнять обязанности руководителя Минтопэнерго республики.
Власти Крыма рассказали о сроках подачи иска к Украине из-за «водной блокады». Рабочая группа парламента Крыма, которая объявила о своей работе по сбору материалов и подготовке иска к Украине из-за прекращения поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, планирует подать документы в суд до конца года.
Аксенов пригрозил бизнесменам неким «черным списком»
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать меры по наказанию предпринимателей, многократно нарушающих антиковидные правила.
Туристы предпочитают Крым после введения ковидных ограничений на Кубани
Крымские курорты фиксируют спрос среди туристов, отказавшихся от отдыха в Краснодарском крае из-за коронавирусных ограничений.
Одного из братьев-танцоров из Евпатории обвинили в совращении школьниц
В деле братьев Станишевских из Евпатории, которых подозревают в развращении малолетних, появились новые подробности. В уголовных делах против Олега и Игоря фигурирует три пострадавших, которые были признаны потерпевшими.
«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым
Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.
1 августа
Украина ввела новые правила въезда из Крыма
23 часа назад
Водная стихия вырывала деревья и кружила машины в селе под Севастополем
Село Гончарное под Севастополем вновь рискует стать жертвой большой воды. Жители и волонтеры обнаружили – потоп, который случился в прошлом месяце, может иметь долгосрочные последствия, передают «Вести Севастополь».