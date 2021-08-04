Стало известно имя нового главы администрации Сакского района

Новым главой администрации Сакского района будет назначен Владимир Сабивчак.

Кандидатуру согласовали депутаты районного совета на сессии в среду.

За его назначение на должность главы администрации проголосовали 38 депутатов райсовета.

Ранее Сабивчак занимал должность заместителя главы администрации Сакского района, а после отставки Владимира Слободяника временно исполнял обязанности руководителя администрации района. До этого он избирался депутатом Сакского райсовета, а также работал генеральным директором Евпаторийского завода строительных материалов.

Ранее глава Сакского района Михаил Слободяник подал заявление об увольнении по собственному желанию. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, причина отставки – слабое административное воздействие и невыполнение ряда поставленных задач.

В частности, есть претензии к генеральным планам прибрежных территорий населенных пунктов, а также «большие вопросы по поводу хаотичной продажи прибрежных территорий при молчаливом согласии сотрудников администрации».

Позже правоохранители задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих по подозрению в халатности, приведшей к ущербу в размере 10 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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