Курорт
«Совок для стариков»: пенсионеры - основные отдыхающие в Крыму
фото © Форпост
Курорты Крымского полуострова — не для молодежи. К такому выводу пришел российский тревел-блогер.
О своих наблюдениях путешественник написал в своем блоге TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».
Побывав на разных курортах республики, путешественник заметил, что на местных пляжах мало молодежи, а вот пенсионеров и семей с детьми, наоборот, очень много. В связи с этим он пришел к выводу, что полуостров выбирают пожилые люди, а также дауншифтеры (те, кто сознательно отказывается от благ цивилизации).
При этом блогер отметил, что сам отдыхал в Крыму с семьей и маленьким ребенком и его прогулки сводились только к дневным вылазкам на пляж — формат «тюлений отдых».
«Я не раз слышал утверждение, что сочинский курорт — более модный и молодежный, а Крым —это «совок» и «для стариков». Должен признать, что доля правды в этих словах есть — во всяком случае в том, что касается Крыма», — заключил он.
Отметим, что Евпатория, в которой, судя по обзору, отдыхал блогер, всегда считалась детской здравницей, так как степной климат, песчаные пляжи и пологое дно — факторы, благоприятствующие созданию такого имиджа.
В тексте использованы материалы: Форпост
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