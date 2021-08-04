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Курорт

«Совок для стариков»: пенсионеры - основные отдыхающие в Крыму

19:19 среда, 4 августа 2021
«Совок для стариков»: пенсионеры - основные отдыхающие в Крыму

фото © Форпост

Курорты Крымского полуострова — не для молодежи. К такому выводу пришел российский тревел-блогер.

О своих наблюдениях путешественник написал в своем блоге TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».

Побывав на разных курортах республики, путешественник заметил, что на местных пляжах мало молодежи, а вот пенсионеров и семей с детьми, наоборот, очень много. В связи с этим он пришел к выводу, что полуостров выбирают пожилые люди, а также дауншифтеры (те, кто сознательно отказывается от благ цивилизации).

При этом блогер отметил, что сам отдыхал в Крыму с семьей и маленьким ребенком и его прогулки сводились только к дневным вылазкам на пляж — формат «тюлений отдых».

«Я не раз слышал утверждение, что сочинский курорт — более модный и молодежный, а Крым —это «совок» и «для стариков». Должен признать, что доля правды в этих словах есть — во всяком случае в том, что касается Крыма», — заключил он.

Отметим, что Евпатория, в которой, судя по обзору, отдыхал блогер, всегда считалась детской здравницей, так как степной климат, песчаные пляжи и пологое дно — факторы, благоприятствующие созданию такого имиджа.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут. Путешественник с семьей приехал на косу Беляус в Крыму и попал в период, когда вода в море была ледяной, при этом воздух раскалялся до +30 градусов. Дул жаркий обжигающий ветер, отчего вода на контрасте казалась еще холоднее.

Эксперт рассказал может ли подешеветь отдых в Крыму. Несмотря на июньские паводки и рост коронавирусной инфекции, Крым и курорты Краснодарского края в этом году переполнены туристами, а стоимость отдыха зашкаливает.

Власти Крыма решили, что полуостров лидирует в рейтинге популярности у российских туристов. По данным аналитических центров сервисов путешествий и бронирования жилья для отдыха, Крым лидирует по популярности у российских туристов в августе 2021 года.

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