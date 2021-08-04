Раскрыта тайна исполинских столбов в севастопольском море под Балаклавой

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Таинственные столбы, возникающие в различных местах Балаклавской бухты и вызывающие самые разные предположения о своем происхождении, оказались шахтами самоподъемной платформы, ведущей геологоразведку морского дна в ходе подготовки к строительству яхтенной марины.

По состоянию на утро 4 августа платформа RCP-450 находится в точке у выхода из тоннеля объекта 825 ГТС (ныне Балаклавский подземный музейный комплекс).

По данным открытых источников, самоподъемная платформа RCP-450 компании ThyssenKrupp, предназначенная для проведения геологических исследований и строительных работ в акватории различных водоемов, может работать на глубинах до 32 метров при максимальной длине выдвижных опор в 48 метров. По сведениям очевидцев, платформа находится в акватории Балаклавской бухты уже несколько недель.

Напомним, что в документации по строительству марины можно найти упоминание о возможных потерях - количество возможных жертв среди строителей от взрывов бомб и снарядов времен Второй мировой составляет 1–3 человека.

Изначально все проектные работы, предусматривающие создание в Балаклаве «центра яхтенного туризма мирового класса», должны были быть закончены до конца 2019 года. Озвученные инвестиционные ожидания правительства Севастополя от проекта яхтенной марины и рекреационного комплекса составляют 13 млрд рублей – хотя чьи они будут, пока неясно. Тем не менее в рамках необходимых мероприятий ряд объектов Балаклавского рудоуправления был демонтирован для передачи территории в собственность города – с чем, однако, возникли сложности организационного характера.

Процесс проектирования и строительства яхтенной марины идет с разной интенсивностью и не всегда публично. Запущенную процедуру общественного обсуждения проекта межевания и планировки территории будущей марины курирующая проект вице-губернатор Мария Литовко назвала «формальной», но сообщила о том, что ждет активных комментариев и предложений жителей. В качестве яркого примера полезных предложений от ознакомившихся с визуализацией проекта граждан Мария Литовко отметила дискуссию о количестве и форме пальм на набережной «новой» Балаклавы.

Хотя севастопольцам обещали равные права с клиентами будущей «яхтенной» территории, нельзя не отметить большое количество проектов, возникающих на периферии марины – например, «Яхтенной деревни», не до конца ясной инициативы по застройке балаклавских гор коттеджами для туристов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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