Прогноз погоды в Крыму на среду 4 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 4 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 24 до 28, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью около 22 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 31, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 24 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 28, в Николаевке - 26, в Севастополе - 25, в Судаке - 27, на Тарханкуте - 26, в Феодосии - 27, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 27, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 26, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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