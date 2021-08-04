Незаконная торговля и парковка обошлись симферопольцам в 400 тысяч рублей

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За прошедшую неделю власти Симферополя выявили 97 нарушений, связанных со стихийной торговлей, нарушением правил благоустройства и парковкой на газонах. Общая сумма штрафов составила более 400 тысяч рублей.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

Так, 64 протокола составлено по фактам торговли в непредусмотренных для этого местах.

В отношении нарушителей были вынесены постановления о наложении штрафов. В случаях, когда административные правонарушения были незначительны и совершены впервые, административная комиссия ограничивалась предупреждением.

Также к ответственности были привлечены граждане и организации за стоянку транспорта на участках без твердого покрытия и тротуаре, складирование отходов вне объекта размещения, неправомерное размещение объектов наружной рекламы, отсутствие очистки прилегающей территории и другие нарушения.

«По итогам заседания из 97 рассмотренных материалов вынесены решения: наложение штрафа – 87, предупреждение – 10. Общая сумма вынесенных штрафов составляет порядка 432 тысячи рублей», – сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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