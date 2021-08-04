Общество
Ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайшие часы
Сильные ливни с грозами, шквал и град ожидаются в Крыму до конца текущего дня.
Об этом говорится в распространенном пресс-службой главного управления МЧС по Крыму штормовом предупреждении.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие один-два часа и до конца суток 4 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», – говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что во время непогоды высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Также существует угроза падения рекламных щитов, деревьев и обрыва линий электропередач. Высока вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Ранее сообщалось, что средняя температура воздуха за июль составила +25,3 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы. Осадков выпало 50,8 мм – 130% месячной нормы. Крымские водохранилища за июль пополнились на 1,8 млн кубометров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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