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Власть

Крымскую железную дорогу ждет модернизация

10:58 среда, 4 августа 2021

На Крымской железной дороге впервые на должность помощника машиниста принята женщина.

К этой работе еще в прошлом году в России допускали только мужчин. А теперь локомотивная бригада Елены Вишняковой обслуживает пригородные поезда от Севастополя до Евпатории.

Для железнодорожников, у которых вчера был профессиональный праздник, многие привычные реалии работы в Крыму изменятся. В ближайшие годы поездки по полуострову на поезде станут еще комфортнее. Группа быстрого реагирования патрулирует пути. На блокпосту дежурит вооруженный сотрудник, который уполномочен стрелять на поражение. Ведомственная охрана защищает главное — безопасность пассажиров железной дороги.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе на улице Титова появится парковочная зона. Парковку автомобилей с отдельными местами для инвалидов планируется организовать на улице Титова в Симферополе.

Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку. Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 1,2 миллионов пассажиров за месяц.

В Севастополе продолжают расхлебывать последствия транспортной оптимизации. Больше месяца прошло с тех пор, как в Севастополе была объявлена «оптимизация» транспортной схемы. Выразилась она в отмене нескольких популярных городских маршрутов – в разгар туристического сезона и на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На одной из улиц Севастополя ограничат движение транспорта из-за ремонта. В Севастополе власти предупреждают об ограничении движения транспорта на улице Колобова.

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