Власть
Крымскую железную дорогу ждет модернизация
На Крымской железной дороге впервые на должность помощника машиниста принята женщина.
К этой работе еще в прошлом году в России допускали только мужчин. А теперь локомотивная бригада Елены Вишняковой обслуживает пригородные поезда от Севастополя до Евпатории.
Для железнодорожников, у которых вчера был профессиональный праздник, многие привычные реалии работы в Крыму изменятся. В ближайшие годы поездки по полуострову на поезде станут еще комфортнее. Группа быстрого реагирования патрулирует пути. На блокпосту дежурит вооруженный сотрудник, который уполномочен стрелять на поражение. Ведомственная охрана защищает главное — безопасность пассажиров железной дороги.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе на улице Титова появится парковочная зона. Парковку автомобилей с отдельными местами для инвалидов планируется организовать на улице Титова в Симферополе.
Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку. Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 1,2 миллионов пассажиров за месяц.
В Севастополе продолжают расхлебывать последствия транспортной оптимизации. Больше месяца прошло с тех пор, как в Севастополе была объявлена «оптимизация» транспортной схемы. Выразилась она в отмене нескольких популярных городских маршрутов – в разгар туристического сезона и на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией.
На одной из улиц Севастополя ограничат движение транспорта из-за ремонта. В Севастополе власти предупреждают об ограничении движения транспорта на улице Колобова.
Одного из братьев-танцоров из Евпатории обвинили в совращении школьниц
В деле братьев Станишевских из Евпатории, которых подозревают в развращении малолетних, появились новые подробности. В уголовных делах против Олега и Игоря фигурирует три пострадавших, которые были признаны потерпевшими.
В Крыму за сутки выявили 361 случай коронавируса
За 2 августа на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.
Власти Крыма анонсировали, что начинают забирать землю у украинцев
В Крыму истекли сроки для «добровольного отчуждения земельных участков», попавших под действие указа Путина о «перечне приграничных территорий, на которых иностранцам запрещено владеть землей».
«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым
Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.
1 августа
Украина ввела новые правила въезда из Крыма
20 часов назад
В Крыму контрактника отправили в колонию за любовь к морю
В Севастополе вынесен приговор ефрейтору, сбежавшему со службы в Крым.