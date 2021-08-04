Крымскую железную дорогу ждет модернизация

На Крымской железной дороге впервые на должность помощника машиниста принята женщина.

К этой работе еще в прошлом году в России допускали только мужчин. А теперь локомотивная бригада Елены Вишняковой обслуживает пригородные поезда от Севастополя до Евпатории.

Для железнодорожников, у которых вчера был профессиональный праздник, многие привычные реалии работы в Крыму изменятся. В ближайшие годы поездки по полуострову на поезде станут еще комфортнее. Группа быстрого реагирования патрулирует пути. На блокпосту дежурит вооруженный сотрудник, который уполномочен стрелять на поражение. Ведомственная охрана защищает главное — безопасность пассажиров железной дороги.

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