Коронавирус в Севастополе - снова большой прирост заболевших

В Севастополе снова рост заболевших: за минувшие сутки подтверждено еще 175 случаев заболевания COVID-19.

Таким образом показатель сравнялся с последним пиком суточного прироста – 175 человек, который ранее был зафиксирован 27 июля.

После этого количество заболевших ежедневно снижалось, однако со 2 августа был вновь зафиксирован регулярный рост. За сутки 145 человек выздоровели, сообщили в правительстве города. Шестеро за этот же период скончались. Таким образом, за первые три дня августа COVID-19 унес жизни уже восемнадцати человек.

Всего с начала пандемии в Севастополе выявлено 21 472 человека с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 18 647 выздоровели, 875 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 361 случай коронавируса. За 2 августа на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.

Снова рост: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки. В Севастополе снова рост числа заболевших: за минувшие сутки подтверждено еще 171 случай заболевания COVID-19.

В Севастополе удивились статистике психических заболеваний. Севастополь вновь стал «антилидером», на этот раз — по числу на 100 тысяч населения зарегистрированных в 2020 году пациентов с диагнозом «психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя + синдром зависимости от алкоголя».

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 2 августа на территории Крыма зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.