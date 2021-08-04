Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Как в Крыму отличить кафе и рестораны с привитым персоналом ● В Крыму почти закончились койки для больных COVID ● В Крыму за сутки выявили 361 случай коронавируса ● Снова рост: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Коронавирус в Севастополе - снова большой прирост заболевших
В Севастополе снова рост заболевших: за минувшие сутки подтверждено еще 175 случаев заболевания COVID-19.
Таким образом показатель сравнялся с последним пиком суточного прироста – 175 человек, который ранее был зафиксирован 27 июля.
После этого количество заболевших ежедневно снижалось, однако со 2 августа был вновь зафиксирован регулярный рост. За сутки 145 человек выздоровели, сообщили в правительстве города. Шестеро за этот же период скончались. Таким образом, за первые три дня августа COVID-19 унес жизни уже восемнадцати человек.
Всего с начала пандемии в Севастополе выявлено 21 472 человека с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 18 647 выздоровели, 875 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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