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Коронавирус в Крыму

Как в Крыму отличить кафе и рестораны с привитым персоналом

13:05 среда, 4 августа 2021
Как в Крыму отличить кафе и рестораны с привитым персоналом

фото © rbc.ru

Специальные таблички установят в кафе и ресторанах Крыма, где весь персонал вакцинирован от COVID-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития республики сообщает РИА Новости.

«На объектах общепита, которые соблюдают все требования и рекомендации Роспотребнадзора, будут установлены специальные таблички. На них указано, что все сотрудники вакцинированы и в заведении безопасно отдыхать», - сказали в министерстве.

Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможна доставка и обслуживание навынос, а также разрешена работа тех заведений, где соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы все сотрудники и предоставлен доступ к камерам видеонаблюдения. Таких объектов общепита, по данным вице-премьера крымского правительства – министра финансов республики Ирины Кивико, пока 18.

Однако в Минэкономразвития подчеркнули, что это количество продолжает расти: новые заявки с просьбой разрешить работу в ночное время постоянно поступают на рассмотрение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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