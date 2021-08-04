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Власть

Еще одному крымскому сироте предоставили непригодное жилье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебного подлога, совершенного должностными лицами администрации Евпатории.

В мае 2019 года чиновники внесли ложные сведения в заключение о проверке однокомнатных благоустроенных квартир, приобретаемых для детей сирот. Согласно предоставленным данным, квартира, расположенная в доме по улице Героев Десантников поселка Новоозерное, соответствует условиям контракта. По факту квартира необходимым требованиям не соответствовала. Несмотря на это, жилье в феврале текущего года было передано девушке-сироте. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил территориальному следственному подразделению провести тщательное расследование уголовного дела, установить круг должностных лиц, ответственных за процедуру принятия и передачи жилого фонда, а также принять меры для восстановления нарушенных прав сироты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым ужесточил ограничения для персонала детских лагерей. Персонал детских лагерей Крыма с 1 августа не сможет покидать их, ограничения касаются тех объектов, где курс вакцинации завершило менее 95% работников.

Более 150 детей досрочно уехали из севастопольского лагеря «Ласпи». Более 150 детей текущей смены из-за угрозы распространения коронавируса досрочно покинули севастопольский лагерь «Ласпи», где в конце июля был выявлен один случай заражения инфекцией.

Более половины школ Симферополя будут работать в две смены. Почти 9 тыс симферопольских школьников в новом учебном году перейдут на обучение во вторую смену, всего в две смены будут работать 30 из 48 школ города.

После случая с коронавирусом из лагеря «Ласпи» выехали 152 ребенка. Детский оздоровительный лагерь «Ласпи» по поручению Михаила Развожаева посетили вице-губернатор Игорь Михеев и главный внештатный педиатр Севастополя Борис Морозов. Главная цель поездки – оценить обстановку в учреждении и проверить, как организован отдых детей.

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