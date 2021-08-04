Еще одному крымскому сироте предоставили непригодное жилье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебного подлога, совершенного должностными лицами администрации Евпатории.

В мае 2019 года чиновники внесли ложные сведения в заключение о проверке однокомнатных благоустроенных квартир, приобретаемых для детей сирот. Согласно предоставленным данным, квартира, расположенная в доме по улице Героев Десантников поселка Новоозерное, соответствует условиям контракта. По факту квартира необходимым требованиям не соответствовала. Несмотря на это, жилье в феврале текущего года было передано девушке-сироте. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил территориальному следственному подразделению провести тщательное расследование уголовного дела, установить круг должностных лиц, ответственных за процедуру принятия и передачи жилого фонда, а также принять меры для восстановления нарушенных прав сироты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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