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Коронавирус в Крыму

Что происходит в Ялте с коронавирусом?

Что происходит в Ялте с коронавирусом?

фото © Новости Крыма

В стационарах Ялты находятся 268 пациентов с COVID-19, в целом же в регионе с подтвержденным диагнозом и под наблюдением по коронавирусу сейчас порядка 1500 человек.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Сейчас в больницах находятся 268 человек с подтвержденным диагнозом, на амбулаторном лечении - 682, еще 248 контактных, которые также на больничном. И порядка 500 человек находятся в Ялте на амбулаторном лечении – это люди с симптомами ковида, но ПЦР-тест не подтвердил заболевание. Таким образом, можно сказать, что в Ялте сейчас 1500 либо с подтвержденным коронавирусом, либо имеют его симптомы», - рассказала Павленко и добавила, что общее число заболевших в регионе постепенно снижается.  

Глава города также сообщила, что в Ялте наблюдается острый дефицит врачей - порядка 50% должностей вакантны. Поэтому для помощи крымским медикам в условиях повышенной в курортный сезон нагрузки в город прибыли дополнительные силы Федерального медико-биологического агентства России. Это 42 медика разных направлений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Севастополе - снова большой прирост заболевших. В Севастополе снова рост заболевших: за минувшие сутки подтверждено еще 175 случаев заболевания COVID-19.

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В Крыму за сутки выявили 361 случай коронавируса. За 2 августа на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.

Снова рост: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки. В Севастополе снова рост числа заболевших: за минувшие сутки подтверждено еще 171 случай заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Что происходит в Ялте с коронавирусом?

Что происходит в Ялте с коронавирусом?

В стационарах Ялты находятся 268 пациентов с COVID-19, в целом же в регионе с подтвержденным диагнозом и под наблюдением по коронавирусу сейчас порядка 1500 человек.

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