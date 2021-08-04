Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Туристы предпочитают Крым после введения ковидных ограничений на Кубани ● В Крыму резко выросло количество умерших от коронавируса ● Коронавирус в Севастополе - снова большой прирост заболевших ● Как в Крыму отличить кафе и рестораны с привитым персоналом ● В Крыму почти закончились койки для больных COVID
Что происходит в Ялте с коронавирусом?
фото © Новости Крыма
В стационарах Ялты находятся 268 пациентов с COVID-19, в целом же в регионе с подтвержденным диагнозом и под наблюдением по коронавирусу сейчас порядка 1500 человек.
Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Сейчас в больницах находятся 268 человек с подтвержденным диагнозом, на амбулаторном лечении - 682, еще 248 контактных, которые также на больничном. И порядка 500 человек находятся в Ялте на амбулаторном лечении – это люди с симптомами ковида, но ПЦР-тест не подтвердил заболевание. Таким образом, можно сказать, что в Ялте сейчас 1500 либо с подтвержденным коронавирусом, либо имеют его симптомы», - рассказала Павленко и добавила, что общее число заболевших в регионе постепенно снижается.
Глава города также сообщила, что в Ялте наблюдается острый дефицит врачей - порядка 50% должностей вакантны. Поэтому для помощи крымским медикам в условиях повышенной в курортный сезон нагрузки в город прибыли дополнительные силы Федерального медико-биологического агентства России. Это 42 медика разных направлений.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Что происходит в Ялте с коронавирусом?
В стационарах Ялты находятся 268 пациентов с COVID-19, в целом же в регионе с подтвержденным диагнозом и под наблюдением по коронавирусу сейчас порядка 1500 человек.
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