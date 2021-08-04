Бывший севастопольский депутат оштрафован на 200000 рублей за растрату

Бывший депутат Законодательного собрания и экс-директор ООО «Управляющая компания» Игорь Валис оштрафован на 200 000 рублей за систематическую оплату собственных штрафов из кассы предприятия.

Изначально сумма претензий к Валису достигала 1,3 миллиона, но в итоге наказание оказалось значительно меньше. С подробным изложением злодеяний бывшего депутата можно ознакомиться на сайте Ленинского суда Севастополя.

Игорь Валис, являясь генеральным директором ООО «Управляющая компания» (далее ООО «УК»), регулярно совершал растрату вверенных ему денег. Подвергаясь многочисленным штрафам по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований – Игорь Валис оплачивал их из кассы предприятия.

Как уточняется в сообщении суда, первый раз у Валиса, «не желающего за счет собственных денежных средств уплачивать данный штраф, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, возник преступный умысел» в октябре 2018 года. Тогда экс-депутат впервые дал поручение главному бухгалтеру оплатить со счетов предприятия личный штраф в размере 50 000 рублей.

Всего с расчетного счета ООО «Управляющая компания» в счет уплаты административных штрафов Игоря Валиса было перечислено 678000 рублей за 11 эпизодов растраты в период с 1 октября 2018 года по 26 апреля 2019-го. За каждую растрату экс-депутат был присужден к штрафу в 120 000 рублей, что в сумме составляет 1,32 млн рублей.

В судебном заседании Игорь Валис факт уплаты административных штрафов за счет средств ООО «УК» не оспаривал, однако настаивал на том, что такое решение было принято коллегиально, на совете директоров. А сам он действовал правомерно, не руководствуясь корыстными мотивами и намереваясь в последующем вернуть указанную сумму. Однако опрос свидетелей не подтвердил эти заявления – в частности, сотрудники предприятия сообщили, что Валис принимал решения самостоятельно.

С учетом состояния здоровья Игоря Валиса, наличия малолетнего ребенка, добровольного возмещения имущественного ущерба и частичного признания вины суд окончательно приговорил экс-депутата к штрафу в 200 000 рублей.

Напомним, находящиеся в «сфере ответственности» возглавляемой Валисом компании севастопольцы десятки раз писали обращения и заявления с просьбой принять меры в отношении ООО «УК». Так, 30 ноября 2019 года во дворе дома № 113 на улице Хрусталева на припаркованную машину рухнуло дерево, об опасности которого жители предупреждали «Управляющую компанию» на протяжении месяца.

Это далеко не единственный пример того, как стиль работы и эффективность руководства ООО «Управляющая компания» становились предметом возмущения жителей города-героя. Обрушившийся кусок бетонного фасада здания чуть не убил ребенка, а системные проблемы продолжались годами.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму отец с сыном пойдут под суд за незаконный осетровый бизнес. Трое жителей Раздольненского района сядут на скамью подсудимых за незаконную добычу осетра и торговлю черной икрой.

В Крыму задержали организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы». Сотрудники ФСБ и МВД в Крыму пресекли деятельность ялтинской ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

Власти проверят информацию об избиении ребенка-инвалида в Севастополе. Следователи начали проверку сведений из социальных сетей о причинении побоев девочке-инвалиду в Севастополе.

В Ялте полиция вернула деньги местному жителю, забывшему в банкомате карту. В отделение полиции обратился местный житель, который сообщил, что по невнимательности оставил банковскую карту в банкомате, чем и воспользовался неизвестный.