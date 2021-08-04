Происшествия
Бизнесмена, находящегося в федеральном розыске, задержали в Крыму
Уфимского бизнесмена Руслана Гилязова, находящегося в федеральном розыске с начала июня этого года, задержали в Крыму, сообщает ГТРК «Башкортостан».
39-летний бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве (ч. 4 ст. 159, ст. 196 УК РФ). Было установлено, что в 2017 году Гилязов получил в одном из банков кредит на крупную сумму. 44 млн. рублей из этих денег мужчина похитил, а в 2018 году произвел процедуру преднамеренного банкротства юридического лица, чтобы не иметь возможности платить по долгам и налоговым обязательствам.
Таким путем коммерсант лишил ООО возможностей погасить кредиторскую задолженность перед банком и уплатить обязательные налоговые платежи.
В 2019 году решением Арбитражного суда предприятие было признано банкротом. По предварительным подсчетам, ущерб составил более 40 млн. рублей. Сообщается, что в настоящий момент Гилязова этапируют в уфимское СИЗО.
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