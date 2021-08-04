Аксенов пригрозил бизнесменам неким «черным списком»

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать меры по наказанию предпринимателей, многократно нарушающих антиковидные правила.

В частности, это касается ночной работы заведений общепита. Соответствующее поручение Аксенов дал министру экономического развития республики Дмитрию Шеряко.

«Дмитрий Иванович, вам – проконтролировать сегодня ситуацию по подаче исковых заявлений на закрытие на 90 дней всех этих предприятий. Мало того, что они дисциплину разлагают, они порядочным предпринимателям показывают, что можно на все плевать. Установить учредителей с прокуратурой совместно, внести в черный список эти предприятия, никаких продлений договоров аренды, разрешений на торговлю, оказаний помощи министерством экономического развития. Любые выплаты, связанные с мерами поддержками предпринимателей по ковиду и так далее – исключить, как злостных нарушителей», – сказал Аксенов.

В число наиболее злостных нарушителей вошли, в частности, несколько предприятий Судака. Глава администрации города Игорь Степиков сообщил, что по всем выявленным фактам нарушений инициирована проверка, по результатам которой будут поданы документы на закрытие объектов-нарушителей.

В республике с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года власти Крыма ужесточили ограничения, запретив объектам общепита работать ночью.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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