Власти Ялты демонтируют постройки на пляже в Алупке

Самовольные сооружения пошли под снос на пляже «Аквавита» в Алупке в районе санатория «Южнобережный».

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко

«К этой постройке уже были вопросы во время выезда в Алупку. Поручила еще раз проверить законность ее существования. Разрешительных документов нет – сносим, а затраты по демонтажу возложим на владельца», – сообщила Павленко.

Она подчеркнула, что «быть пользователем территории – означает взять на себя обязательства по благоустройству пляжа, а не право соорудить железное нечто под аренду». По словам главы администрации Ялты, демонтаж незаконного сооружения «будет уроком для других». «Проверки продолжим», – заявила она.

Неделю назад Павленко уже прошла по «проблемным местам» в Алупке и обратила внимание, что пляж в районе санатория «Южнобережный» представляет собой «печальное зрелище». Она выразила возмущение, что пользователь вместо выполнения обязательств по договору и содержания участка «построил шалман с торговлей пляжной «радостью» и пообещала «принять жесткие меры уже в ближайшее время».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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