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Власти уведомили крымчан об угрозе комаров
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Появление большого количества комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила ожидается в России осенью.
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает телеканал RT.
«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», – сообщили в ведомстве.
Эта болезнь встречается почти в сотне стран мира, но самая сложная ситуация складывается в Европе, США, Канаде и России. В РФ больше всего заболеваний фиксируется в европейской части страны, 80% случаев приходится на Южный федеральный округ.
В июле текущего года Роспотребнадзор проверял сведения о случае лихорадки Западного Нила в Крыму. Тогда же на полуострове началось массовое уничтожение комаров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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