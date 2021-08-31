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Власть

Власти уведомили крымчан об угрозе комаров

10:10 вторник, 31 августа 2021
Власти уведомили крымчан об угрозе комаров

фото © tuda-suda.by

Появление большого количества комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила ожидается в России осенью.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает телеканал RT.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», – сообщили в ведомстве.

Эта болезнь встречается почти в сотне стран мира, но самая сложная ситуация складывается в Европе, США, Канаде и России. В РФ больше всего заболеваний фиксируется в европейской части страны, 80% случаев приходится на Южный федеральный округ.

В июле текущего года Роспотребнадзор проверял сведения о случае лихорадки Западного Нила в Крыму. Тогда же на полуострове началось массовое уничтожение комаров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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