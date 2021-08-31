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Коронавирус в Крыму

Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до конца сентября

До 30 сентября в городе продлено действие указа о режиме повышенной готовности.

Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Севастополя. Вице-губернатор Александр Кулагин сообщил, что за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 13%. Выявлен 1 381 случай, неделей ранее – 1591, коэффициент – 0,84. На 30 августа в интенсивной терапии находятся 63 пациента, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ. В стационарах лечатся от ОРВИ и коронавирусной инфекции 87 детей.

Отмечается, что на середину сентября Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса. За 30 августа на территории Крыма зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции.

В Севастополе ждут новую волну коронавируса. В Севастополе наблюдается некоторое улучшение эпидситуации — за неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился на 13%.

В Крыму суточное количество заболевших ковидом упало до 298 человек. За 29 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 309 случаев новой коронавирусной инфекции.

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