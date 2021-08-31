Власть
В Ялте запускают колл-центр по вопросам платных парковок
C 8:00 7 сентября в Ялте начнут работу платные муниципальные парковки, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
По всем интересующим вопросам, связанным с деятельностью оператора муниципальных платных парковок, можно обратиться по телефону колл-центра +7 (3654) 77-70-80.
«В настоящее время проводятся работы по обустройству парковок дорожными знаками, информационными табло и дорожной разметкой. Просим участников дорожного движения с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — обращается к жителям и гостям города руководитель Департамента экономического развития Эдуард Онацкий и добавляет, что с порядком работы и оплаты можно ознакомиться на сайте yaltaparking.ru и в мобильном приложении RuParking.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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