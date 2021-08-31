Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +28
море +25

Власть

В Ялте запускают колл-центр по вопросам платных парковок

10:36 вторник, 31 августа 2021
Ялта

C 8:00 7 сентября в Ялте начнут работу платные муниципальные парковки, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

По всем интересующим вопросам, связанным с деятельностью оператора муниципальных платных парковок, можно обратиться по телефону колл-центра +7 (3654) 77-70-80.

«В настоящее время проводятся работы по обустройству парковок дорожными знаками, информационными табло и дорожной разметкой. Просим участников дорожного движения с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — обращается к жителям и гостям города руководитель Департамента экономического развития Эдуард Онацкий  и добавляет, что с порядком работы и оплаты можно ознакомиться на сайте yaltaparking.ru и в мобильном приложении RuParking.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На части Камышового шоссе в Севастополе ввели ограничение «40». На Камышовом шоссе – самом известном дорожном долгострое Севастополя – ввели скоростной режим 40 км/ч.

Более 5 млн машин проехало по «Тавриде» за год с момента запуска движения. Больше 5 миллионов машин проехало по федеральной трассе «Таврида» за год с момента запуска движения на всем ее протяжении.

Избавить Севастополь от пробок невозможно без Генплана города. Развитие улично-дорожной сети Севастополя невозможно без утвержденного Генерального плана. При отсутствии понимания перспективного развития города нельзя будет сформировать транспортный каркас и избавить от пробок основные магистрали.

В Крыму предложили решение проблемы пробок на трассе Симферополь - Евпатория. Основная причина пробок на трассе Симферополь-Евпатория — три нерегулируемых пешеходных перехода в районе поселка Прибрежное, у памятника «Героям Прибрежного» и участок у озера Сасык-Сиваш.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса

За 30 августа на территории Крыма зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 31 августа

Какой сегодня праздник 31 августа фото

Сегодня, 31 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
«Небесная тропа» на Ай-Петри может нарушить жизнь краснокнижных обитателей гор

«Небесная тропа» на Ай-Петри может нарушить жизнь краснокнижных обитателей гор

На территории Ялтинского горно-лесного заповедника открылся экстремальный маршрут. Туристам предлагают пройти по открытым скальным обрывам, где традиционно гнездятся занесенные в Красную книгу Крыма дикие птицы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации