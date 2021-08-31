В Ялте запускают колл-центр по вопросам платных парковок

C 8:00 7 сентября в Ялте начнут работу платные муниципальные парковки, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

По всем интересующим вопросам, связанным с деятельностью оператора муниципальных платных парковок, можно обратиться по телефону колл-центра +7 (3654) 77-70-80.

«В настоящее время проводятся работы по обустройству парковок дорожными знаками, информационными табло и дорожной разметкой. Просим участников дорожного движения с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — обращается к жителям и гостям города руководитель Департамента экономического развития Эдуард Онацкий и добавляет, что с порядком работы и оплаты можно ознакомиться на сайте yaltaparking.ru и в мобильном приложении RuParking.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На части Камышового шоссе в Севастополе ввели ограничение «40». На Камышовом шоссе – самом известном дорожном долгострое Севастополя – ввели скоростной режим 40 км/ч.

Более 5 млн машин проехало по «Тавриде» за год с момента запуска движения. Больше 5 миллионов машин проехало по федеральной трассе «Таврида» за год с момента запуска движения на всем ее протяжении.

Избавить Севастополь от пробок невозможно без Генплана города. Развитие улично-дорожной сети Севастополя невозможно без утвержденного Генерального плана. При отсутствии понимания перспективного развития города нельзя будет сформировать транспортный каркас и избавить от пробок основные магистрали.

В Крыму предложили решение проблемы пробок на трассе Симферополь - Евпатория. Основная причина пробок на трассе Симферополь-Евпатория — три нерегулируемых пешеходных перехода в районе поселка Прибрежное, у памятника «Героям Прибрежного» и участок у озера Сасык-Сиваш.