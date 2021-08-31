В центре Симферополя горел алкомаркет

Днем во вторник, 31 августа, в центре Симферополя произошел пожар в магазине, который специализируется на продаже алкогольных напитков.

Об этом сообщают очевидцы в группе «AMS Simferopol» в «Viber».

Отмечается, что возгорание произошло после 14:00 в алкомаркете на бульваре Франко. На месте работали сотрудники МЧС. На проезжей части образовался затор.

Официальной информации пока что нет. Подробности происшествия уточняются.

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