В центре Севастополя обнаружена очередная «бутафория»

фото © Анатолий Пряшников/Facebook

Лестницу у Матросского клуба, отремонтированную в рамках реконструкции Большой Морской в Севастополе, похоже, постигла та же участь, что и отделку стен у кинотеатра «Победа».

Кадры с отваливающейся штукатуркой на своей странице в Facebook опубликовал реставратор Анатолий Пряшников.

«Новая старая история «Инфантильная запланированная неустановленным лицом бутафория» от режиссера Погодина и продюсеров с ул. Ленина. Теперь уже у Матросского клуба. Лжекамнезаменитель в действии. Подземные реки разбушевались и вышли из берегов», – написал Пряшников в публикации.

Напомним, похожие явления с отваливающейся штукатуркой, только в гораздо больших масштабах, Анатолий Пряшников обнаружил в апреле 2021 года у кинотеатра «Победа». «Каменная кладка» на самом деле является банальной штукатуркой с нарисованными спичками швами. Подобные технологические решения не только не выдерживали никакой критики, но и разрушались от прикосновения пальцем – что реставратор и продемонстрировал.

В ответ директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов пригрозил Анатолию Пряшникову полицией за отколупанную пальцем штукатурку, которая, напомним, ранее заявлялась как каменная кладка.

«Любому, будь он гражданин или специалист, не дает право производить какие-то механические действия в отношении объекта культурного наследия, либо который был подвержен ремонту. Если сделают ремонт — это не значит, что там надо ковырять пальцами и отколупывать, отрывать. Это категорически запрещено вообще любому», — подчеркнул чиновник.

В связи с этим, чтобы избежать обвинений в «механическом воздействии», при проверке лестницы у Матросского клуба реставратор воспользовался маленьким насосом для надувания шариков. Оказалось, что под воздействием воздуха из насоса штукатурка легко отлетает от покрытия.

«Интересно, а что будет, если в Севастополе подует какой-нибудь сильный ветер? – задается вопросом Анатолий Пряшников. – Мне кажется, эту бутафорию надо все-таки более надежно делать».

В тексте использованы материалы: Форпост

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