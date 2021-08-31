Власть
В Симферополе устанавливают камеры на контейнерных мусорных площадках
Об этом рассказал глава администрации Симферополя Валентин Демидов.
«Перед тем, как выйти на маршруты, я поговорил с сотрудниками «Экограда» и выслушал предложения по оптимизации и повышению эффективности работы. Мы постараемся как можно скорее их реализовать », - сказал Валентин Демидов.
Глава администрации Симферополя отметил, что сегодня движение всех мусоровозов фиксируется с помощью системы ГЛОНАСС. Отклонения от маршрута редки и происходят в основном из-за пробок.
В проблемных местах расположения контейнеров в городе были установлены камеры видеонаблюдения. «Диспетчер фиксирует факты выгрузки строительного мусора и крупногабаритного мусора. После этого запись будет отправлена в отдел административно-технического контроля для идентификации владельца транспортного средства и составления протокола по факту сброса негабаритного мусора на пункте сбора бытовых отходов », - сказал Демидов.
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