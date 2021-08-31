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Власть

В Симферополе появится новый детсад за 416 миллионов рублей

Новый детский сад в районе бывшего аэропорта Заводское под Симферополем построят за 416 миллионов рублей.

Об этом сказано в распоряжении главы Крыма о выборе единого подрядчика. Учреждение должно должно появиться в регионе до конца следующего года.

— Определить ООО «Группа компаний «ДЭК Групп» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство детского сада в Симферопольском районе, микрорайон Заводское, село Перово», с ценой контракта 416 миллионов 015 тысяч 068 рублей 50 копеек, – говорится в тексте документа, — передает КП-Крым.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли новый детсад «Золотой ключик» на 260 мест. Учреждение находится на улице Батурина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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