В Симферополе появились гаишники-байкеры

Следить за порядком на автомобильных дорогах Симферополя начали инспекторы-байкеры, сообщает «Радио Крым» со ссылкой на начальника ГИБДД Крыма Максима Арцера.

«Ряд нареканий был со стороны граждан о том, что мотоциклисты в ночное время суток нехорошо себя ведут, устраивают гонки и все остальное. Преследование таких нарушителей на автомобилях проблематично. Со вчерашнего дня перераспределение произошло, начали работу и есть положительные результаты. Есть лица, задержанные в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал Арцер.

Пока около 10 инспекторов-мотоциклистов патрулируют Симферополь, но в будущем ведомство планирует увеличить штат.

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