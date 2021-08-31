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Коронавирус в Крыму

В Севастополе ждут новую волну коронавируса

В Севастополе ждут новую волну коронавируса

фото © pixabay.com

В Севастополе наблюдается некоторое улучшение эпидситуации — за неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился на 13%.

Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.

По его данным, за последнюю неделю был выявлен 1381 заболевший против 1591 неделей ранее. На сегодняшний день из развернутых для пациентов с ковидом 971 койки занято 810. Еще 1243 человека находятся на амбулаторном лечении, на прошедшей неделе таких больных было 1490.

Тем не менее радоваться рано: по словам Александра Кулагина, в середине сентября Роспотребнадзор прогнозирует новый рост заболеваемости. Это связано с началом учебного года, окончанием периода отпусков — и статистикой заболеваний на Западе.

«Идет изучение динамики в других странах — Соединенных Штатах, Европе. По этой динамике еще идет прогнозирование нашей ситуации», — пояснил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 309 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Севастополе уже более тысячи смертей от коронавируса. За минувшие сутки в Севастополе от коронавируса скончались семь пациентов. Общее число летальных случаев в городе с начала пандемии достигло 1005.

Сколько детей в Крыму ежедневно заболевают COVID-19. На сегодняшний день среднесуточная заболеваемость коронавирусом среди детей в Крыму составляет 8-12 человек.

Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 319 случаев коронавируса.

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