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Власть

В Севастополе готовятся к новой прививочной кампании

В Севастополе готовятся к новой прививочной кампании против гриппа.

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

«Поступила вакцина – 78 тысяч – от гриппа, планируем прививать в тех же пунктах вакцинации», – отметил Денисов.

Добавим, что в Севастополе продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины в регионе уже получили более 130 тысяч человек, почти 119 тысяч человек завершили курс вакцинации.

Отвечая на вопрос губернатора о возможности поставить две прививки одновременно, глава профильного ведомства заявил, что методическими рекомендациями рассматриваются разные варианты, однако «одновременно ставить пока не планируется».

Процедуру вакцинации желающие могут бесплатно пройти в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях, а также в мобильных пунктах прививок от коронавируса: на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В тексте использованы материалы: Форпост

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