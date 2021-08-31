Власть
В районе симферопольского «Привоза» изменилась схема движения транспорта
В Симферополе на улице Киевской в районе рынка «Привоз» появился новый знак направления движения по полосам.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Симферопольского горсовета Вячеслав Кондратьев.
«Теперь на перекрестке улиц Киевская-Никанорова по 3-й можно ехать налево и прямо. Ранее по 3-й полосе можно было только налево, и это было неудобно. Из-за этого пробка по центральной полосе растягивалась от «Привоза» до Москольца», - написал Кондратьев.
Напомним, еще в апреле текущего года стало известно о том, что на улице Киевской изменится схема движения транспорта. Вобоих направлениях правая полоса была выделена для общественного транспорта. Дорожные знаки устанавливало АО «ВАД». В июне появились знаки движения по полосам.
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