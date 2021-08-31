Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +26
море +25

Власть

В районе симферопольского «Привоза» изменилась схема движения транспорта

В Симферополе на улице Киевской в районе рынка «Привоз» появился новый знак направления движения по полосам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Симферопольского горсовета Вячеслав Кондратьев.

«Теперь на перекрестке улиц Киевская-Никанорова по 3-й можно ехать налево и прямо. Ранее по 3-й полосе можно было только налево, и это было неудобно. Из-за этого пробка по центральной полосе растягивалась от «Привоза» до Москольца», - написал Кондратьев.

Напомним, еще в апреле текущего года стало известно о том, что на улице Киевской изменится схема движения транспорта. Вобоих направлениях правая полоса была выделена для общественного транспорта. Дорожные знаки устанавливало АО «ВАД». В июне появились знаки движения по полосам.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте запускают колл-центр по вопросам платных парковок. C 8:00 7 сентября в Ялте начнут работу платные муниципальные парковки, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

К следующему лету в Крыму обещают создать сеть зарядок для электромобилей. Власти Крыма намерены к следующему летнему туристическому сезону оборудовать на курортах полуострова сеть заправочных станций для электромобилей, сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.

На части Камышового шоссе в Севастополе ввели ограничение «40». На Камышовом шоссе – самом известном дорожном долгострое Севастополя – ввели скоростной режим 40 км/ч.

Более 5 млн машин проехало по «Тавриде» за год с момента запуска движения. Больше 5 миллионов машин проехало по федеральной трассе «Таврида» за год с момента запуска движения на всем ее протяжении.

Коронавирус в Крыму
В Крыму продлили до октября запрет работы ночных клубов и фуд-кортов

В Крыму продлили до октября запрет работы ночных клубов и фуд-кортов

Власти на месяц продлили действие коронавирусных ограничений в некоторых городах и районах Крыма.

Общество
Крыму обещают погодный апокалипсис: штормовое предупреждение МЧС

Крыму обещают погодный апокалипсис: штормовое предупреждение МЧС

Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса

За 30 августа на территории Крыма зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе ждут новую волну коронавируса

В Севастополе ждут новую волну коронавируса

В Севастополе наблюдается некоторое улучшение эпидситуации — за неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился на 13%.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации