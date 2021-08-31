В районе симферопольского «Привоза» изменилась схема движения транспорта

В Симферополе на улице Киевской в районе рынка «Привоз» появился новый знак направления движения по полосам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Симферопольского горсовета Вячеслав Кондратьев.

«Теперь на перекрестке улиц Киевская-Никанорова по 3-й можно ехать налево и прямо. Ранее по 3-й полосе можно было только налево, и это было неудобно. Из-за этого пробка по центральной полосе растягивалась от «Привоза» до Москольца», - написал Кондратьев.

Напомним, еще в апреле текущего года стало известно о том, что на улице Киевской изменится схема движения транспорта. Вобоих направлениях правая полоса была выделена для общественного транспорта. Дорожные знаки устанавливало АО «ВАД». В июне появились знаки движения по полосам.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте запускают колл-центр по вопросам платных парковок. C 8:00 7 сентября в Ялте начнут работу платные муниципальные парковки, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

К следующему лету в Крыму обещают создать сеть зарядок для электромобилей. Власти Крыма намерены к следующему летнему туристическому сезону оборудовать на курортах полуострова сеть заправочных станций для электромобилей, сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.

На части Камышового шоссе в Севастополе ввели ограничение «40». На Камышовом шоссе – самом известном дорожном долгострое Севастополя – ввели скоростной режим 40 км/ч.

Более 5 млн машин проехало по «Тавриде» за год с момента запуска движения. Больше 5 миллионов машин проехало по федеральной трассе «Таврида» за год с момента запуска движения на всем ее протяжении.