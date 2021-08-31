В Крыму запустили интерактивную карту ремонта школ и детсадов

Минобразования Крыма совместно с Центром управления регионом РК запустили интерактивную карту ремонта школ и детсадов.

Об этом сообщили в Центре.

Карта создана для снижения количества обращений граждан по вопросам строительства и ремонта крымских учреждений образования.

«Интерактивная карта находится в открытом доступе. Любой желающий теперь может ознакомиться с ходом выполнения ремонтных работ объектов образования, расположенных на всей территории Республики Крым. На карте представлена краткая информация об объекте ремонта, виде и проценте выполняемых работ», - говорится в сообщении.

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