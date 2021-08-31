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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса

10:01 вторник, 31 августа 2021
В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса

фото © strana.ua

За 30 августа на территории Крыма зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 30 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 255 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1047 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 444 человека, выздоровевших за весь период – 60 535 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму суточное количество заболевших ковидом упало до 298 человек. За 29 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 309 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Севастополе уже более тысячи смертей от коронавируса. За минувшие сутки в Севастополе от коронавируса скончались семь пациентов. Общее число летальных случаев в городе с начала пандемии достигло 1005.

Сколько детей в Крыму ежедневно заболевают COVID-19. На сегодняшний день среднесуточная заболеваемость коронавирусом среди детей в Крыму составляет 8-12 человек.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса

За 30 августа на территории Крыма зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции.

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