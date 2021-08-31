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Происшествия

В Крыму туриста покусал шершень, пришлось звать спасателей

18:55 вторник, 31 августа 2021

38-летнего туриста укусил шершень на горе Бойка в Крыму.

У мужчины началась аллергическая реакция, из-за чего он был вынужден вызвать спасателей.

«У туриста были с собой антигистаминные лекарства, которые он своевременно принял, однако, самостоятельно он передвигаться не смог», — рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

Спасатели обнаружили мужчину и транспортировали его автомобилю супруги. От госпитализации пострадавший отказался.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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