Общество
В Крыму стало меньше мяса и больше пирожных
В Крыму снижаются объемы производства пищевой продукции: за 7 текущего года показатель составил 96,5% к аналогичному прошлогоднему периоду.
Как сообщили в Крымстате, в первую очередь, сократилось производство мяса крупного рогатого скота и свинины, копченых колбас, рыбных консервов, муки, воды минеральной и питьевой.
Вместе с тем, увеличилось производство вареных колбасных, сливочного масла, кисломолочных продуктов, сыра, творога, булочек, тортов и пирожных.
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