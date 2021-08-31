В Крыму стало меньше мяса и больше пирожных

В Крыму снижаются объемы производства пищевой продукции: за 7 текущего года показатель составил 96,5% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Как сообщили в Крымстате, в первую очередь, сократилось производство мяса крупного рогатого скота и свинины, копченых колбас, рыбных консервов, муки, воды минеральной и питьевой.

Вместе с тем, увеличилось производство вареных колбасных, сливочного масла, кисломолочных продуктов, сыра, творога, булочек, тортов и пирожных.

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