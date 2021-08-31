В Крыму продолжает падать рождаемость и расти смертность

фото © Новости Крыма

За первую половину 2021 года Республика Крым и Севастополь не смогли преодолеть рост показателя естественной убыли населения.

Более того этот демографический показатель в регионах полуострова выглядит на порядок хуже по сравнению с первым полугодием 2020 года, следует из официальных данных Росстата о естественном движении населения в стране.

Так, по информации статистического ведомства, за первое полугодие 2021 года в Республике Крым родилось 10252 человека, это на 240 меньше, чем за первое полугодие 2020 года.

Параллельно с этим смертность за шесть месяцев 2021 года в регионе выросла более чем на 3000 случаев по сравнению с первым полугодием 2020 года. В итоге, темпы естественной убыли населения за первые шесть месяцев (от года к году) увеличились и составили 8620 человек в 2021 году против 5375 человек в 2020 году.

Аналогичная в целом ситуация и в Севастополе, где естественная убыль населения за первые шесть месяцев 2021 года составила 1753 человека против 1013 человек за аналогичный период годом ранее.

Единственное отличие от Республики Крым в том, что незначительно увеличился показатель рождаемости: в 2021 году за первые полгода родилось на 39 человек больше, чем за первые полгода 2020 года. Тем не менее высокие показатели смертности полностью нивелировали эту положительную динамику.

Впрочем, регионы Крымского полуострова выдерживают общероссийскую динамику, которая также показывает серьезный рост показателя естественной убыли населения: 316,3 тысячи человек в 2020 году против более чем полмиллиона человек в 2021 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе пообещали потратить 13 млрд на производственно-логистический комплекс. На инфраструктуру производственно-логистического комплекса в Севастополе направят более 13 млрд рублей, соответствующее соглашение об условиях финансирование подписало Минобороны РФ в рамках форума «Армия-2021».

Строительство театра кукол в Симферополе возобновится не скоро. Строительство симферопольского театра кукол возобновится в 2022 году.

Археологи нашли бронзовый перстень с Венерой на месте античной Акры под Керчью. Археологи во время исследования затопленного боспорского города Акра, расположенного под Керчью, нашли бронзовый перстень с изображением богини Венеры.

Строительство игорной зоны в Крыму начнется в сентябре. Инвестор приступит к строительству игорной зоны на южном берегу Крыма в сентябре, сообщил глава региона Сергей Аксенов.