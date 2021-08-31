В Крыму продлили до октября запрет работы ночных клубов и фуд-кортов

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Власти на месяц продлили действие коронавирусных ограничений в некоторых городах и районах Крыма.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении на территории Крыма режима повышенной готовности из-за пандемии.

«Слова «по 1 сентября 2021 года» заменить словами «по 1 октября 2021 года», – говорится в тексте указа.

Речь идет о запрете работы ночных клубов, кальянных, дискотек на территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района. Также на месяц продлевается запрет на заполнение залов театров, кинотеатров, симферопольского цирка, государственных концертных заведений больше, чем на 50% (во всех остальных муниципалитетах республики действует ограничение на заполнение зала свыше 75%).

Во всех этих муниципалитетах, кроме Симферополя, также на месяц продлили запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах. По всему Крыму продлен запрет на работу хостелов.

Ранее сегодня власти республики разрешили провести массовое мероприятие в период пандемии – фестиваль «Таврида-Арт» на 6 тысяч человек.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 71 078 человек, из них 281 выявлен за минувшие сутки. Выздоровевших за весь период 60 535 человек, скончались 2 196 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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