Власть
В Крыму перекроют две популярные автотрассы
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В Крыму на неделю перекроют две популярные трассы.
С 17:00 31 августа по 23:30 6 сентября по автомобильной дороге регионального значения Бахчисарай – Ялта будет прекращено движение всех видов транспортных средств в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на железнодорожном переезде перегона Сирень – Верхнесадовая. Будет обеспечен объезд участка.
Кроме того, в течение недели с 8 по 14 сентября с 20:00 до 6:30 будет ограничиваться движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге регионального значения Симферополь – Николаевка – Чистенькое на участке км 10+320 – км 10+480. Здесь тоже обещают организовать объезд.
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