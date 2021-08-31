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Суд в Крыму смягчил наказание фермеру по обвинению в похищении подростка
Верховный суд Республики Крым в апелляционном порядке смягчил наказание фермеру, признанному судом первой инстанции виновным в похищении несовершеннолетнего.
Соответствующее решение принято сегодня.
«Приговор Нижнегорского районного суда Республики Крым в отношении Юдина (Николая Николаевича) изменить, – огласил решение судья. – По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить наказание в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима».
В частности, суд переквалифицировал действия Юдина с пунктов «в», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ на пункты «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ, исключил из осуждения Юдина по пункту «б», «г» части 2 статьи 127.2 УК РФ признак совершения преступления «с применением насилия» и переквалифицировал с пункта «в» части 2 статьи 163 УК РФ в часть 1 статьи 163 УК РФ.
Во время судебных прений сторона обвинения просила ужесточить Юдину наказание и добавить ему штраф в размере 100 тыс рублей. Защитники указывали, что показания несовершеннолетнего потерпевшего не подтверждаются и противоречат объективным доказательствам.
«Потерпевший указывал, что в машине находился нож – видеозапись опровергает, потерпевший указывает, что было закрыто его пассажирское окно – видеозапись тоже опровергает. Потерпевший указывает, что не мог дверь открыть, потому что она была заблокирована – протокол осмотра ... опровергает это, – заявил адвокат осужденного. – Объективным доказательством опровергаются показания (потерпевшего), что его кто-либо что-то заставлял делать на складе, поскольку видно, что он самостоятельно ходит по территории. Он самостоятельно передвигался, сам выбирал путь и если увеличить видеозапись видно, что он разговаривает по телефону с родителями и неизвестным лицом».
Нижнегорский районный суд Крыма признал Юдина виновным в совершении преступлений по пунктам «в», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ – похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений, пункту «в» части 2 статьи 163 УК РФ – вымогательство и пунктами «б», «г» части 2 статьи 127.2 УК РФ – использование рабского труда несовершеннолетнего. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев.
Инцидент произошел в мае прошлого года. Мужчина похитил 15-летнего подростка с металлоискателем, отвез его на территорию своего предприятия и заставлял работать. При этом мужчина требовал выкуп в размере 120 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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