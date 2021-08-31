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Происшествия

Севастопольца обманули на 50 тысяч рублей при покупке в интернете

В наше время приобретение товаров с помощью интернет-магазинов считается наиболее удобным способом совершения покупки.

Однако воспользовавшись услугами недобросовестного продавца можно получить некачественную продукцию, а нередко и лишиться своих денег.

Так, несколько дней назад в полицию Севастополя обратился 58-летний мужчина, который сообщил, что, желая приобрести деталь к своему автомобилю, он перечислил интернет-продавцу 50 тысяч рублей. После получения оплаты лжепродавец перестал выходить на связь. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать меры предосторожности при совершении покупок в интернет-магазинах. Следует помнить, что мошенники нередко используют в качестве уловок так называемые сайты-«двойники» известных торговых интернет-платформ, лишь незначительно изменив доменное имя. Прежде чем осуществлять покупку, рекомендуется ознакомиться с отзывами о деловой репутации и надежности продавца. Слишком низкая стоимость предполагаемой покупки должна насторожить, как и требование внести всю стоимость товара в качестве предоплаты. Кроме того, никогда и никому не сообщайте конфиденциальные данные вашей банковской карты – получив эту информацию злоумышленники смогут похитить ваши деньги.

Если вы пострадали от дистанционного мошенничества или иного преступления, вам необходимо немедленно обратиться в ближайший отдел МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте подросток заработал уголовное дело на краже сумки. Телефон, деньги и банковская карта – за такой улов 16-летний ялтинец рискует получить свой первый тюремный срок.

Крымчане все чаще становятся жертвами недобросовестных кредиторов. Последствия деятельности нелегальных кредиторов на финансовом рынке всем хорошо известны на примерах финансовых пирамид еще с 90-х годов. Уже тогда люди массово начали вкладывать в них деньги в погоне за быстрым и легким заработком.

Экс-чиновник стройнадзора Крыма получил семь лет колонии. Бывший главный консультант отдела управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым осужден за получение взятки в 12 млн рублей.

Житель Ялты пытался похитить у севастопольца квартиру. В Севастополе осудили мужчину, который пытался мошенническим способом похитить квартиру местного жителя.

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