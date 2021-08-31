Курортный сезон
Развитие сюжета: Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг ● «Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму ● Туристы не понимают севастопольцев ● Отдых в Крыму неожиданно подешевел ● Назван главный минус отдыха в сентябрьском Крыму
Российские туристы рассказали чем недовольны на отдыхе в Крыму
фото © ria-m.tv
Российских туристов в поездках по регионам РФ чаще всего нервирует плохая инфраструктура, высокие цены и отношение местных жителей. Меньше всего претензий у путешественников возникло к Калининградской области, Дагестану, Камчатке, Ставрополью.
Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Местные жители, упоминая негативные качества туристов, указывали на неуважение к коренным народам и невоспитанность.
Участников опроса просили перечислить три вещи, которые раздражают их в том или ином регионе. Вариант «ничего не раздражает» респонденты чаще всего выбирали, говоря о Калининградской области (46%), Дагестане (43%), Камчатке и Ставрополье – по 42%.
Основными раздражителями в Калининградской области опрошенные назвали отсутствие инфраструктуры (18%), высокие цены (16%), климат/насекомые (10%), в Дагестане – инфраструктуру (13%), небрежное отношение к природе и мусор (10%), отношение местных жителей (6%).
Побывавшие на Камчатке жаловались на цены (23%), инфраструктуру (19%), отношение местных жителей (13%). В Ставрополье негатив вызывали инфраструктура (24%), цены (17%) и большое количество туристов (16%).
В Крыму и Краснодарском крае в числе главных проблем туристы называли плохую инфраструктуру (33% и 26% соответственно) и высокие цены (30% и 36%). В числе раздражителей на отдыхе в Крыму туристы также назвали отношение местных к туристам (15%), а в Краснодарском крае – большое число туристов (25%) и мусор (24%).
На Алтае среди основных проблем путешественники называли цены (21%), мусор (12%) и плохие дороги (9%).
Самих местных жителей в туристах, посещающих их регион, в основном раздражает неуважительное отношение к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор. Претензии к внешнему виду туристов звучали в основном от жителей Дагестана и Крыма: первые просили одеваться достойно, вторые призывали не ходить по улицам в купальниках и плавках.
В Крыму и на Кубани жители недовольны, что туристы нарушают ПДД и создают пробки на дорогах (5% и 6% соответственно). Также местных жителей раздражает большое количество отдыхающих в Краснодарском крае (4%), Крыму (3%) и Калининграде (6%).
Самое благожелательное отношение к туристам зафиксировано на Камчатке, в Дагестане и городах «Золотого кольца»: путешественники совершенно не нервируют большинство местных жителей.
Опрос проводился среди 2400 респондентов старше 18 лет из 342 населенных пунктов со всей России, посещавших курорты и туристические места Краснодарского края, Дагестана, Калининградской области, Камчатского края, «Золотого кольца», Алтая, Крыма, Ставропольского края в течение последних трех лет.
В тексте использованы материалы: Новый день
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