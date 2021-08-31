Происшествия
Расплодившиеся в парке Симферополя черепахи начали массово гибнуть
В Гагаринском парке Симферополя массово умирают черепахи.
Об этом в соцсетях сообщают горожане.
Одна из жительниц города сняла на видео плачевное состояние пруда и двух черепах, которые вышли на берег и погибли. По мнению девушки, причиной гибели животных стала грязная вода, в которой они не могут находиться.
Другие симферопольцы в комментариях к видеоролику подтвердили, что водоем превратился в болото: вода зацвела от высокой температуры воздуха, все заросло водорослями. Кроме того, пруд засорен отходами.
По словам некоторых пользователей, популяция животных в парке стала слишком большой для водоема такого размера. Другие утверждают, что красноухих черепах, которых в большом количестве администрация парка заселила туда несколько лет назад, необходимо кормить, так как они являются хищниками.
«Они голодные, там еды для такой популяции ноль», - пишут местные жители.
При этом, отмечают горожане, на водоеме процветает бизнес по катанию людей на катамаранах, а пруд «никто очищать не собирается».
Ранее в парке имени Гагарина в Симферополе была проведена масштабная реконструкция стоимостью 45 миллионов рублей, после которой его территория превратилась в болото. Результаты ремонта тогда на всю страну высмеял известный блогер Илья Варламов.
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