Расплодившиеся в парке Симферополя черепахи начали массово гибнуть

В Гагаринском парке Симферополя массово умирают черепахи.

Об этом в соцсетях сообщают горожане.

Одна из жительниц города сняла на видео плачевное состояние пруда и двух черепах, которые вышли на берег и погибли. По мнению девушки, причиной гибели животных стала грязная вода, в которой они не могут находиться.

Другие симферопольцы в комментариях к видеоролику подтвердили, что водоем превратился в болото: вода зацвела от высокой температуры воздуха, все заросло водорослями. Кроме того, пруд засорен отходами.

По словам некоторых пользователей, популяция животных в парке стала слишком большой для водоема такого размера. Другие утверждают, что красноухих черепах, которых в большом количестве администрация парка заселила туда несколько лет назад, необходимо кормить, так как они являются хищниками.

«Они голодные, там еды для такой популяции ноль», - пишут местные жители.

При этом, отмечают горожане, на водоеме процветает бизнес по катанию людей на катамаранах, а пруд «никто очищать не собирается».

Ранее в парке имени Гагарина в Симферополе была проведена масштабная реконструкция стоимостью 45 миллионов рублей, после которой его территория превратилась в болото. Результаты ремонта тогда на всю страну высмеял известный блогер Илья Варламов.

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