Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 31 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в центральных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью около 20 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 73 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 26, ночью около 24 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 71 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 28, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 82 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 91 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 82 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 85 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 23, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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