Под Симферополем из грузовика во время движения выпал диван

На трассе «Таврида» автомобиль во время движения «потерял» плохо закрепленный груз, сообщают в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП».

Как указано в посте, происшествие произошло недалеко от села Чистенькое Симферопольского района. Во время движения из кузова грузовика на дорогу вылетел диван. Водитель ехавшего следом автомобиля успел увернуться от препятствия.

Официальной информации пока что нет, подробности происшествия уточняются.

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