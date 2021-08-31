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Власть

Почти 25 тысяч первоклассников сядут за парты в Крыму в новом учебном году

11:26 вторник, 31 августа 2021
Почти 25 тысяч первоклассников сядут за парты в Крыму в новом учебном году

фото © Новости Крыма

В новом учебном году в школы Республики пойдут более 222 тыс. учащихся, из них 24 тыс. 350 первоклассников.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

«Готовность учебных учреждений составляет 100%. Образовательная сеть региона насчитывает 545 общеобразовательных учебных учреждений, свыше 400 дошкольных организаций, 36 организаций среднего профессионального образования, 9 вузов», — уточнила Валентина Лаврик.

Она также добавила, что переводить на «дистанционку» крымских школьников в предстоящем учебном году не планируется.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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