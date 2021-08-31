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Общество

Крыму обещают погодный апокалипсис: штормовое предупреждение МЧС

14:48 вторник, 31 августа 2021
Крыму обещают погодный апокалипсис: штормовое предупреждение МЧС

фото © Новости Крыма

Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму.

Сильные дожди и грозы вернутся на полуостров 2 сентября, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 2 сентября, ночью 3 сентября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра 20-25 метров в секунду», – уточнили в МЧС.

При этом максимальная температура воздуха понизится до 15-20 градусов; минимальная до 8-13 градусов, на побережье – до 14-19 градусов.

Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила Крыминформу, что 1 сентября погода в Крыму будет теплая, без осадков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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