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Общество

Крымчане хотят бойкотировать сетевые автозаправки

07:33 вторник, 31 августа 2021
Крымчане хотят бойкотировать сетевые автозаправки

фото © Новости Крыма

Нужно устроить бойкот сетевым АЗС на полуострове, чтобы проучить монополистов.

Такой призыв появился в сообществе автомобилистов Крыма и Севастополя в соцсетях.

Автолюбители уже не раз писали о том, что качество бензина, несмотря на постоянный рост цен, становится только хуже, а само топливо на заправках-монополистах клиентам не доливают.

Теперь же крымчане решили перейти к активным действиям – перестать заправляться на АЗС крупнейших крымских компаний.

«Крымчанин! Водитель! Прояви солидарность и заставь капитал уважать себя», - говорится в сообщении.

Авторы призыва уверены, что падение прибыли, с которой столкнется крупный бизнес в случае бойкота, напугает капиталистов. При этом приобретать топливо следует на альтернативный заправках, «которые нормально относятся к клиентам в плане качества и количества топлива».

«Почти всегда есть вариант не оплачивать обочечникам их хлеб с лексусами и кофе с кедровыми орешками. Кстати, никого не возмущает что 75 миллилитров кофе на заправках стоит вдвое-втрое дороже литра бензина?», - недоумевают автомобилисты.

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