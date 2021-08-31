Общество
Крымчане хотят бойкотировать сетевые автозаправки
фото © Новости Крыма
Нужно устроить бойкот сетевым АЗС на полуострове, чтобы проучить монополистов.
Такой призыв появился в сообществе автомобилистов Крыма и Севастополя в соцсетях.
Автолюбители уже не раз писали о том, что качество бензина, несмотря на постоянный рост цен, становится только хуже, а само топливо на заправках-монополистах клиентам не доливают.
Теперь же крымчане решили перейти к активным действиям – перестать заправляться на АЗС крупнейших крымских компаний.
«Крымчанин! Водитель! Прояви солидарность и заставь капитал уважать себя», - говорится в сообщении.
Авторы призыва уверены, что падение прибыли, с которой столкнется крупный бизнес в случае бойкота, напугает капиталистов. При этом приобретать топливо следует на альтернативный заправках, «которые нормально относятся к клиентам в плане качества и количества топлива».
«Почти всегда есть вариант не оплачивать обочечникам их хлеб с лексусами и кофе с кедровыми орешками. Кстати, никого не возмущает что 75 миллилитров кофе на заправках стоит вдвое-втрое дороже литра бензина?», - недоумевают автомобилисты.
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