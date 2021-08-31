Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму продлили до октября запрет работы ночных клубов и фуд-кортов ● Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до конца сентября ● Десятки детей заболели ковидом в санаториях Крыма ● В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса ● В Севастополе ждут новую волну коронавируса
Ковид в школах Крыма: один больной отправит на карантин весь класс
фото © Новости Крыма
Порядок работы школ при выявлении коронавируса у детей или учителей в преддверии учебного года разъяснила на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко.
Если во время учебы у ученика подтвердится COVID-19, то на карантин отправят весь класс.
«Если в классе выявляется больной ребенок, то этот класс уходит на временную изоляцию как контактный, на 14 дней. При обнаружении заболевания у учителя - он тоже уходит, и дети также уходят на изоляцию на 14 дней. Что касается учителей, которые контактировали с больным учителем, то там решение принимается индивидуально», - рассказала Лысенко.
Специалист подчеркнула, что за соблюдением рекомендованных Роспотребнадзором мер обязана следить администрация школы.
При этом само надзорное ведомство со своей стороны регулярно проводит проверки общеобразовательных учреждений.
«Ответственность за соблюдением всех противоэпидемических мероприятий осуществляет администрация школы. Контроль осуществляет наша служба в ходе плановых и внеплановых проверок. За несоблюдение таких мероприятий есть статья административного кодекса, предусматривающая большой штраф», - уточнила она.
Как ранее сообщалось, учебный год в республике планируют провести в очном формате.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму запустили интерактивную карту ремонта школ и детсадов. Минобразования Крыма совместно с Центром управления регионом РК запустили интерактивную карту ремонта школ и детсадов.
Почти 25 тысяч первоклассников сядут за парты в Крыму в новом учебном году. В новом учебном году в школы Республики пойдут более 222 тыс. учащихся, из них 24 тыс. 350 первоклассников.
В Симферополе появится новый детсад за 416 миллионов рублей. Новый детский сад в районе бывшего аэропорта Заводское под Симферополем построят за 416 миллионов рублей.
Севастопольские подростки прикурили от Вечного огня. Правоохранительные органы проводят проверку после публикации видеоролика, запечатлевшего, как двое молодых людей прикуривают от Вечного огня в Севастополе.
В Крыму перекроют две популярные автотрассы фото
В Крыму на неделю перекроют две популярные трассы.
В Крыму продлили до октября запрет работы ночных клубов и фуд-кортов
Власти на месяц продлили действие коронавирусных ограничений в некоторых городах и районах Крыма.
В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса
За 30 августа на территории Крыма зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции.
Крыму обещают погодный апокалипсис: штормовое предупреждение МЧС
Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму.
6 часов назад
Крымчане хотят бойкотировать сетевые автозаправки
13 часов назад
В центре Севастополя обнаружена очередная «бутафория»фото
11 часов назад
В районе симферопольского «Привоза» изменилась схема движения транспортафото
6 часов назад
Власти уведомили крымчан об угрозе комаров
11 часов назад
В Крыму перекроют две популярные автотрассы фото
2 часа назад
В Севастополе ждут новую волну коронавируса
В Севастополе наблюдается некоторое улучшение эпидситуации — за неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился на 13%.