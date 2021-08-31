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Коронавирус в Крыму

Ковид в школах Крыма: один больной отправит на карантин весь класс

17:20 вторник, 31 августа 2021
Ковид в школах Крыма: один больной отправит на карантин весь класс

фото © Новости Крыма

Порядок работы школ при выявлении коронавируса у детей или учителей в преддверии учебного года разъяснила на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко.

Если во время учебы у ученика подтвердится COVID-19, то на карантин отправят весь класс.

«Если в классе выявляется больной ребенок, то этот класс уходит на временную изоляцию как контактный, на 14 дней. При обнаружении заболевания у учителя - он тоже уходит, и дети также уходят на изоляцию на 14 дней. Что касается учителей, которые контактировали с больным учителем, то там решение принимается индивидуально», - рассказала Лысенко.

Специалист подчеркнула, что за соблюдением рекомендованных Роспотребнадзором мер обязана следить администрация школы.

При этом само надзорное ведомство со своей стороны регулярно проводит проверки общеобразовательных учреждений.

«Ответственность за соблюдением всех противоэпидемических мероприятий осуществляет администрация школы. Контроль осуществляет наша служба в ходе плановых и внеплановых проверок. За несоблюдение таких мероприятий есть статья административного кодекса, предусматривающая большой штраф», - уточнила она.

Как ранее сообщалось, учебный год в республике планируют провести в очном формате.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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