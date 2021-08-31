Общество
Какой сегодня праздник 31 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 31 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица»
Чудотворная икона Божией Матери, называемая «Всецарица» (то есть «Все-госпожа», «Все-повелительница»), была написана в 17 веке и находится на Афоне, в одном из древних греческих монастырей – Ватопеде. Уже в то время монахи стали замечать, что молитва перед этим образом Божией Матери приносит облегчение и исцеление.
На иконе изображена Пречистая Дева в багряном одеянии, восседающая на царском троне. На руках Ее – Богомладенец со свитком в левой руке и благословляющий десницей. Правой рукой Богородица указывает на Своего Царственного Сына, как на Спасителя всех человеков. На заднем плане – два ангела, которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву.
Пораженный свидетель этого исцеления, монах Ватопеда сделал первый список с «врачующей» иконы». Со временем этот образ Богородицы стал известен во всем мире.
День ветеринарного работника России
Фото bigkiev.com.ua
День ветеринарного работника, отмечаемый ежегодно 31 августа, появился в России в 2011 году с благословения Русской православной церкви и сначала назывался Православный день ветеринара.
Инициативная группа Российской сельскохозяйственной академии наук направила Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу ходатайство. В нем ученые мужи предложили считать день памяти святых мучеников Флора и Лавра (31 августа — по новому стилю) церковным праздником ветеринаров.
Соответствующий указ предстоятель Русской православной церкви подписал 23 марта 2011 года, рекомендовав отмечать этот день на канонической территории РПЦ, а статус официального государственного профессионального праздника он получил 11 июня 2014 года, согласно приказу №188 министра сельского хозяйства РФ Н.В. Федорова «Об установлении профессионального праздника — Дня ветеринарного работника».
День лошади (День Флора и Лавра)
На 31 августа (18 августа по старому стилю) приходится любимый праздник всех лошадников - День Флора и Лавра, почитавшихся на Руси как покровители лошадей. В этот день, так называемый День лошади или конский праздник, к лошадям всегда относились по-особенному: не только не работали на лошадях, но и не седлали, не погоняли лошадей кнутом, зато купали, украшали лентами, кормили досыта отборным овсом, угощали солеными горбушками и водили в церковь. Народная мудрость выразилась в пословице: «Умолил Флора и Лавра - жди лошадям добра».
Также сегодня, 31 августа, отмечают такие праздники:
- День блога (Blog Day)
- День независимости Кыргызстана
- Дожинки и досевки
- День борьбы с провалами в памяти
- День шепота травы
- Международный день осведомленности о передозировке (International Overdose Awareness Day)
- Международный день бекона (International Bacon Day)
- День финской природы
- День смеси из сухофруктов и орехов (National Trail Mix Day) в США
- День учителя в Сингапуре
- Национальный день языка (Limba Noastra) в Молдове
- День cвахи (National Matchmaker Day) в США
- День любви к судебным адвокатам (Love Litigating Lawyers Day) в США
- День независимости Малайзии
- День памяти жертв репрессий в Узбекистане
Сегодня именины празднуют: Иван, Юлиания, Лука, Георгий, Лев, Макар, Варнава, Емельян, Иларион, Денис, Ерм, Серапион, Софрон, Христофор, Полиен, Иулитта, Ермипп, Аристид, Лавр, Флор (Фрол).
Что происходило 31 августа в прошлые годы
1492 - впервые Московское государство и Османская империя заключили между собой мирный договор.
1806 - император Александр I в качестве основного принципа внешней политики России задекларировал бескорыстие (самое интересное, что это в принципе не возможно).
1892 - русский промышленник и меценат Павел Михайлович Третьяков предложил Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею.
1900 - в Британии продана первая бутылка «Кока-Колы», на сегодняшний день самый популярный безалкогольный газированный напиток в мире.
1913 - свой день рождения празднует голландский футбольный клуб «ПСВ» (был образован сотрудниками компании Philips).
1939 - завершился советско-японский вооруженный конфликт в районе реки Халхин-Гол (японцы потеряв 6-ю отдельную армию были вынуждены заключить мирное соглашение).
1962 - Тринидад и Тобаго (островное государство в южной части Карибского моря) провозгласили независимость от Великобритании, но остались в составе Британского Содружества Наций.
1991 - Республика Киргистан заявила о выходе из состава СССР и объявила о своей независимости.
1994 - Ирландская республиканская армия объявила о перемирии в войне с британскими силовыми структурами и протестантскими группировками.
1994 - последние военные подразделения русских войск были выведены из Германии.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 31 августа. Какие праздники будут завтра?
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