Происшествия
Из-за порыва водовода центр Керчи подтопило
Сегодня в Керчи на улице Пролетарской в районе Центрального рынка произошел серьезный порыв водовода, из-за чего улица оказалась подтоплена.
Врио главы администрации города Святослав Брусаков встретился с предпринимателями и жителями улицы.
На месте работают аварийные бригады. В ликвидации аварии задействована техника: экскаватор, самосвал, три машины, откачивающие воду с дороги.
«Хочу уверить всех, что это не подтопление, не выход из берегов реки, это просто аварийная ситуация водоканала. Работа под контролем. Мы ее выполним, наведем порядок», — отметил Святослав Брусаков.
Также врио главы администрации дал поручение проверить состояние инженерных сетей под аркой торгового центра «Лабиринт» и на территории теплопункта «Крымтеплокоммунэнерго».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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