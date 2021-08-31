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Происшествия

Из-за порыва водовода центр Керчи подтопило

15:58 вторник, 31 августа 2021
Керчь

Сегодня в Керчи на улице Пролетарской в районе Центрального рынка произошел серьезный порыв водовода, из-за чего улица оказалась подтоплена.

Врио главы администрации города Святослав Брусаков встретился с предпринимателями и жителями улицы.

На месте работают аварийные бригады. В ликвидации аварии задействована техника: экскаватор, самосвал, три машины, откачивающие воду с дороги.

«Хочу уверить всех, что это не подтопление, не выход из берегов реки, это просто аварийная ситуация водоканала. Работа под контролем. Мы ее выполним, наведем порядок», — отметил Святослав Брусаков.

Также врио главы администрации дал поручение проверить состояние инженерных сетей под аркой торгового центра «Лабиринт» и на территории теплопункта «Крымтеплокоммунэнерго».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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