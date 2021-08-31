Для посетителей Воронцовского дворца предложили обустроить большую парковку

Обустроить парковку в Алупке планируется на пустыре у Храма Архангела Михаила.

Об этом на совещании в администрации Ялты заявил главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи Иван Крыжановский.

«Планируется изучить возможность устройства большой парковки для посетителей Воронцовского дворца на пустыре у Храма Архангела Михаила, с помощью боллардов на перекрестке улиц Братьев Говыриных и Розы Люксембург ограничить движение транспорта в центр Алупки, за исключением автомобилей местных жителей», — сказал Крыжановский.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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