Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса ● В Севастополе ждут новую волну коронавируса ● В Крыму суточное количество заболевших ковидом упало до 298 человек ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе уже более тысячи смертей от коронавируса
Десятки детей заболели ковидом в санаториях Крыма
фото © svidok.info
Более 50 тысяч детей отдохнули этим летом в оздоровительных организациях Крыма, среди них за весь период выявлено 49 случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«В течение лета в оздоровительных учреждениях Крымского полуострова отдохнули более 50 тысяч детей, всего было 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все в легкой форме. Это подтверждает эффективность санитарных мер», – цитирует Попову пресс-служба арт-кластера «Таврида».
В свою очередь, руководитель крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская ранее сообщала, что в целом по региону среднесуточная заболеваемость коронавирусом среди детей в Крыму составляет 8-12 человек.
Как сообщалось, в санаторно-курортных учреждениях Крыма за минувшую неделю диагноз COVID-19 подтвержден у 40 человек, большинство из них туристы. Неделей ранее в туристическом сегменте полуострова был зафиксирован 61 случай заболевания, при этом 53 случая – это неорганизованные туристы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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