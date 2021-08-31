Десятки детей заболели ковидом в санаториях Крыма

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Более 50 тысяч детей отдохнули этим летом в оздоровительных организациях Крыма, среди них за весь период выявлено 49 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«В течение лета в оздоровительных учреждениях Крымского полуострова отдохнули более 50 тысяч детей, всего было 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все в легкой форме. Это подтверждает эффективность санитарных мер», – цитирует Попову пресс-служба арт-кластера «Таврида».

В свою очередь, руководитель крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская ранее сообщала, что в целом по региону среднесуточная заболеваемость коронавирусом среди детей в Крыму составляет 8-12 человек.

Как сообщалось, в санаторно-курортных учреждениях Крыма за минувшую неделю диагноз COVID-19 подтвержден у 40 человек, большинство из них туристы. Неделей ранее в туристическом сегменте полуострова был зафиксирован 61 случай заболевания, при этом 53 случая – это неорганизованные туристы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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