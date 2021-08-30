Власть
Зюганов призвал власти Крыма не наносить ущерб людям
Российский коммунист Геннадий Зюганов заявил, что нельзя допустить реализации инфраструктурного проекта по строительству трассы в селе Заречное Симферопольского района Республики Крым, который не отвечает интересам местных жителей.
Соответствующий фрагмент записи пресс-конференции на площадке ТАСС с участием Зюганова опубликовал на своей странице ВКонтакте крымский политический деятель Александр Тарнаев.
Зюганов обратился к руководству Крыма с просьбой «немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию».
«Я написал три письма официально. Там касается и министерства обороны. Просьба принять немедленные меры. Мы должны все сделать, чтобы удовлетворить просьбу граждан», - заявил политик.
Юрий Афонин, являющийся заместителем Зюганова в политической партии, подробнее рассказал о том, что может произойти.
«В Заречном строится дорога через населенный пункт. Но как она строится: сносятся дома, село разделяется на две части, а находящееся рядом водохранилище может подвергнуться опасности, если дорога так пройдет. Инфраструктура делается, а о человеке не думается. Уверен, что и крымские власти, и мы отреагируем, не допустим ущемления прав и интересов людей», - подчеркнул Афонин.
Как рассказал в эфире ток-шоу «На грани» житель Заречного Евгений Сергеев, ситуация накалена до предела, люди ищут любые возможности, чтобы защитить свои права, в том числе обращаются за помощью к министру обороны России Сергею Шойгу.
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